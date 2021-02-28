الكشف عن الصور الأولى من الحلقة الخاصة من مسلسل الزومبي الكوري Kingdom

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"الخليج 365" من بيروت: كشف حساب "نتفليكس كوريا" على تويتر عن الصور الأولى من الحلقة الخاصة من مسلسل الزومبي الكوري الشهير "Kingdom" والتي ستكون بعنوان "Ashin of the North".

وآشين هو إسم الشخصية المحورية التي تقوم بدورها الممثلة الكورية الجنوبية الشهيرة "جون جي-هيون" وستؤسس لخط درامي جديد ويعتقد أنها ستكون محورية في الموسم الثالث منه.

ويمكن القول إن Kingdom ، سلسلة الزومبي الكورية على Netflix ، هي واحدة من أكثر مسلسلات الرعب شهرة على المنصة ومنذ انتهاء الموسم الثاني في مارس الماضي، كان متابعوا العمل بإنتظار حلقات جديدة منه بعد النهاية التي أثارت تساؤلات عديدة أهمها من هي المرأة الغامضة (جون جي-هيون) التي ظهرت في الثواني الأخيرة من الحلقة الختامية للموسم الثاني ... هل هي عدو أم صديق؟

وفي الوقت الذي أثرت فيه جائحة كورونا على خطط ومواعيد إنتاج الموسم 3، لدينا أخيرًا اللقطات الأولى من الحلقة الخاصة Ashin of the North التي لم يعلن عن موعد عرضها بعد لكن الأكيد أنه سيكون في خلال العام الحالي بحسب الإعلان التشويقي الذي طرحته المنصة الشهيرة في شهر نوفمبر من العام المنصرم.



وفقًا لـ What’s-On-Netflix ، ستدور احداث الحلقة "في شبه جزيرة في شمال كوريا"، حيث سنعرف المزيد عن آشين، ورئيس الحرس الملكي، و"أصول نبات القيامة".

في حديثها خلال حدث أقيم مؤخرًا في كوريا الجنوبية، كشفت كاتبة السيناريو لسلسلة Kingdom كيم يون-هي والمخرج كيم سونغ-هون عن سبب اتخاذ قرار إنتاج حلقة خاصة.

قال كيم سونغ-هون: "تم تقديم موسمي" المملكة "في يناير 2019 ومارس 2020. كانت هناك ردود فعل حماسية من جميع أنحاء العالم.

لقد كان من المثير ، وغير المألوف ، والمبهج تجربة النتائج بشكل مباشر.

كنت قلقاً من أن تكون "المملكة" أجنبية بالنسبة للمشاهدين خارج كوريا، لكنني أعتقد أنه كان هناك المزيد من التآزر في الخارج.

أصبحت Netflix داعمًا وحليفًا لا يعرف الخوف، وغير متحيز عندما يتعلق الأمر بالمحاولات الجديدة ".

وأضافت الكاتبة كيم يون-هي: "كنت قلقة كثيرًا ، لكن المشاهدين أظهروا استجابة إيجابية ، مما منحني الكثير من الحافز لإنشاء محتوى جيد."

فيما يتعلق باختيارها لعمل حلقة خاصة بدلاً من الموسم الثالث، أوضحت: "لا يمكننا استبعاد قصة سنغساشو (نبات القيامة). قررت كتابة حلقة خاصة لأنني اعتقدت أنها ستكون أكثر إثارة ".

ستتمحور الحلقة الخاصة حول شخصية آشين (جون جي-هيون)، المرأة الغامضة التي واجهها لي تشانغ (جو جي -هون) قائد الحرس الملكي أثناء توجههم شمالًا بحثًا عن السر وراء saengsacho نبتة القيامة التي تسببت بالوباء الذي ادى الى قيامة الزومبيز في المملكة.

خلال المناقشة ، كشفت كيم يون-هي عن صور جديدة لـ "جون جي -هيون" بدور Ashin ، وقالت: "من ملابسها ، هي وريثة قرية قبيلة يوجين الشمالية التي تعيش بالقرب من نهر يالو. سيكون من الرائع أن تفكر فيها على أنها الشخص الأقرب إلى سر saengsacho ".

وقال كيم سونغ -هون، "ليست هناك حاجة للشرح بأن جون جي-هيون التي تلعب دور Ashin. ممثلة تلقت الكثير النجاح والشهرة وحب الجمهور خلال العشرين عامًا الماضية وهو عمر مسيرتها الفنية.

عندما صورنا المشهد الأول في جزيرة جيجو، تمكنت أنا وفريق العمل من أن نلمس على أرض الواقع سبب إعجاب الجمهور الشديد بها طوال تلك السنوات سواء في كوريا أو حول العالم. ستتمكن من رؤية المزيد من سحرها وأدائها المبهر في "Kingdom: Ashin of the North."

وأضاف المخرج أنهم انتهوا من تصوير الحلقة الخاصة وجاري تحضيرها للبث.

