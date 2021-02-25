الارشيف / فن ومشاهير

أحمد مراد يوجه رسالة لماجد الكدواني

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه السيناريست أحمد مراد رسالة للفنان ماجد الكدواني.

ونشر "مراد" صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق : "ماجد الكدواني الحب كله".

وكشف الكاتب أحمد مراد، عن انتهائه من كتابة فيلم "رجل المستحيل" للكاتب الكبير الراحل نبيل فاروق الذي بدأ العمل فيه منذ عامين وتوقف عدة مرات بسبب الموافقات والإنتاج والتكاليف الباهظة.

يذكر أن أخر أعمال أحمد مراد فيلم "كيرة والجن"، بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبري، روبي، أحمد مالك، أمينة خليل، ومن إخراج مروان حامد.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا