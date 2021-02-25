أحمد مراد يوجه رسالة لماجد الكدواني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه السيناريست أحمد مراد رسالة للفنان ماجد الكدواني.

ونشر "مراد" صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق : "ماجد الكدواني الحب كله".

وكشف الكاتب أحمد مراد، عن انتهائه من كتابة فيلم "رجل المستحيل" للكاتب الكبير الراحل نبيل فاروق الذي بدأ العمل فيه منذ عامين وتوقف عدة مرات بسبب الموافقات والإنتاج والتكاليف الباهظة.

يذكر أن أخر أعمال أحمد مراد فيلم "كيرة والجن"، بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبري، روبي، أحمد مالك، أمينة خليل، ومن إخراج مروان حامد.