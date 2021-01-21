شكرا لقرائتكم خبر عن نصر محروس يطرح أحدث أغانى مصطفى شوقى بعنوان "يا سمرا".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المنتج نصر محروس أحدث أغانى المطرب مصطفى شوقى بعنوان "يا سمرا" على موقع يوتيوب، كلمات هشام الجخ وألحان محمود خيامى وتوزيع رامى سمير وهندسة صوت هانى محروس.

وتقول كلمات الأغنية:

يا سمرا ليه بتصدى وتجافى؟.. وفى عز ضعفى عليا تتعافى؟ مديت إيديا وقلبى وعيونى.. بس انتى ترضى يا سمرا تتلافى أنا مهما أصوم مابتبعتيش عيدك.. شايفانى فى الموج مامدتيش إيدك بخلانة ليه عليا عناقيدك؟..وأنا اللي زارعك كفي وكتافي فارد شراعي وغازله من شالِك..نسيتي ليه في الشدة مين شالِك؟ عيوني كانت ورد رَشَة لِك..هدّيتي ليه حيلي ومجدافي؟ يا موقّفاني في صف خياناتك..ومصدّراني في كل أنّاتك فاتحة لي نارك.. قافلة جناتك..ومدوّقاني الشهد خطّافي

نصر محروس ومصطفى شوقى

وكان ”الخليج 365” قد نشر منذ قليل كواليس اللقاء الأول بين المنتج نصر محروس والنجم بهاء سلطان بعد فترة طويلة من القضايا والخلاف، حيث حضر اليوم النجم بهاء سلطان إلى أستوديو إم ساوند بمنطقة مصر الجديدة حسب الحكم القضائى الذى يقضى بإلزام بهاء سلطان بتسجيل وإعادة بعض الإغانى المتبقية من ألبومه الأخير الذى تم تسجيله منذ عدة سنوات.

وكان المنتج نصر محروس وشقيقه مهندس الصوت هانى محروس فى استقباله، ورصد ”الخليج 365” هذا اللقاء الأول، وكان مشمولا بحب وود بينهم وكأن لم يكن بينهم مشاكل أو انقطاع.

واحتفل أيضا المنتج نصر محروس بحضور بهاء بتقطيع تورتة بالأستوديو وسط كل أفراد شركة فرى ميوزيك، وفى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال نصر محروس بهاء نجم الشركة الأول، وأنا سعيد بعودته، ومهما حصل أنا بحبه، وبينا نجاحات وعيش وملح وربنا يبعد عننا أى مشاكل أو أزمات.

وأشار نصر إلى أن بهاء كالعادة قام بغناء أغنية من أغانى الألبوم، وكالمعتاد قام بغنائها بإحساس كبير، وأكد محروس أنه متفائل بهذه العودة وأنه ينوى التركيز مع بهاء خلال هذه الفترة لإنهاء الألبوم وتعويض جمهوره هذا الغياب.