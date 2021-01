"الفيروس الذي هز العالم".. وثائقي بريطاني عن جائحة كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرح وثائقي Outbreak: The Virus That Shook The World (الفطرة: الفيروس الذي هز العالم) على قناة "أي تي في" البريطانية.

ويرصد الوثائقي الذي أنتجته ITV مشاهد من بدايات ظهور جائحة كورونا في أواخر عام 2019، وفقًا لموقع "ميرور" البريطاني،

وظهر في أحد المشاهد، أطباء من مدينة ووهان الصينية يناقشون خطورة وباء كورونا، مع بداية سقوط ضحايا في ديسمبر/كانون الأول 2019.





وأكد الأطباء أن الفيروس كان مستمرا في الانتشار قبل الدخول في مرحلة تسجيل حالات رسمية.

ويناقش الوثائقي أيضًا كيفية تعامل دول الغرب والشرق مع الفيروس واختلاف آلية مواجهته من دولة لأخرى.