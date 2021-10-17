كتب امير فتحي في الأحد 17 أكتوبر 2021 06:50 مساءً - نشرت الممثلة الشابة ” ملك أحمد زاهر ” مجموعة من الصور عبر حسابها على إنستجرام من أحدث جلسة تصوير خضعت لها أثناء تواجدها بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة .
وظهرت ملك أحمد زاهر بإطلالة برزت بها نحافتها ورشاقتها وتألقت بفستان من تصميم مصمم الأزياء العالمي ” هاني البحيري ” .
وأشارت ملك في تعليقها على الصور إلى أنها وجدت نفسها تشبه الدمية باربي موجهة الشكر لكل من ساهم في هذه الإطلالة ووصفتهم بفريق الأحلام .
فكتبت ملك أحمد زاهر قائلة : ” شعرت اليوم أنني كالدمية باربي .. كل الشكر لفريق أحلامي ” .
كانت هذه تفاصيل خبر ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار بنحافتها وتشبه نفسها ب ” الدمية باربي “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.