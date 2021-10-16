شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال عبد الوهاب عن اتهامه بالبخل والوسوسة والشراهة فى الأكل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من الشائعات والصفات التى يطلقها البعض على نجوم الفن، ومنها الكثير الذى يتنافى مع الحقيقة ولا يعدو كونه شائعة.

ومن بين الفنانين الذين طالتهم الشائعات ووصفهم البعض بما ليس فيهم من صفات موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، الذى طالته العديد من الاتهامات ومنها أنه بخيل وموسوس و أكول.

وفى حوارمع موسيقارالأجيال نهاية الخمسينات تحدث عن الاتهامات والشائعات التى تطلق عليها، وفندها ونفاها عن نفسه.

وقال محمد عبدالوهاب عن اتهامه بأنه أكول أن هذا الاتهام فيها مغالطة كبيرة ، مؤكداً أنه ذواق وليس أكولاً لأنه ينتقى الأكل الذى تشتهيه نفسه والذى يرضيه، ولا يأكل كل ما يقدم له من طعام ، مؤكداً أنه يأكل مايريده من طعام طالما اختاره بنفسه وعلى كيفه ومزاجه.

أما عن اتهامه بالبخل فقال موسيقار الأجيال أن هذه شائعة سخيفة روجه عنه بعض الناس ، وفسرها بأنه لا يحب مجالسة الأرتيستات فى الكباريهات والإغداق عليهن فى الشرب كما يفعل غيره ممن يدعون أن هذا يعتبر نوعاً من الكرم.

فيما لم ينكر الموسيقار محمد عبدالوهاب عن نفسه صفة الوسوسة، مؤكدا أنها ترتبط بصفة البحث عن الأفضل والأحسن ، وأن هذا فى نظره يجعله يدقق أين يضع قدمه قبل أن يخطو، لذلك يسعده أن يكون موسوساً.

وقال عبدالوهاب خلال حواره أن الفنان الصادق شاذ فى فنه وطبيعى فى حياته، أما الفنان المتصنع غير الصادق ، فهو طبيعى فى فنه وشاذ فى حياته - على حد قول موسيقار الأجيال-