شكرا لقرائتكم خبر عن داود حسين: مثلى الأعلى أحمد زكى ولا أستطيع تقليده من شدة حبى له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان داود حسين، أنا معجب بنجوم مسرح مصر، وهم موهوبون، وأحب أن أرى أحمد فتحي ومحمد ثروت من نجوم الكوميديا.

وأضاف الفنان والكوميديان الكويتي الشهير داوود حسين، خلال لقائه مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامج "واحد من الناس" على شاشة الحياة، أن الفوازير وتجربتى في "حكايات المشاهير" هى تجربة مهمة في مسيرتى والحلقات كانت فيها مجازفة، ومثلى الأعلى الفنان احمد زكي في التمثيل، ولا أستطيع تقليده من شدة حبي له.

وقال الفنان داود حسين عن المسرح، أتمني الرجوع إلى المسرح، ولكن بشكل جديد، وبموضوع مهم ويمتع الجمهور.

وتابع داود عن تجربة الإخراج المسرحي، أنا محظوظ أن أكون خريج المعهد العالي للسينما، وأدين بالفضل للأساتذة بالمعهد من نجوم الفن، وأنا فخور بأنني خريج المعهد وتتلمذت على يد كبار نجوم الفن في مصر.

وعن حلمه الذي يتمني تحقيقه قال داود حسين أتمنى أن يكون هناك جيل من الشباب المبدعين، وهم موجودين بالفعل.