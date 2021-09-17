"مشكلة في الرئة".. رامي جمال يدعو لـ كريم فهمي بعد وعكته الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طالب الفنان رامي جمال، من جمهوره، الدعاء لصديقه الفنان كريم فهمي بعد تعرضه لوعكة صحية ونقله للمستشفى.

وكتب رامي، عبر حسابه على تويتر: "أخويا الغالي كريم، أنت قوي أنا عارف وأنا وكل اللي بيحبوك مستنين خبر خروجك بالسلامة، دعواتكم لكريم علشان محتاجها دلوقتي بمشكلة في الرئة قوية يا رب ما نشوفش فيك وحش أبدا".

وكانت الفنانة الشابة ندى أكرم، كشفت عن تعرض كريم فهمي لأزمة صحية، حيث نشرت صورة له وهو يرقد على السرير بالمستشفى، عبر خاصية "ستوري" حسابها على إنستجرام، وعلقت: "إن شاء الله تعدي على خير وتقوم بالسلامة يا رب".

وكان الفنان كريم فهمي، أعلن منذ أيام، عن منحه الإقامة الذهبية من دولة الإمارات.

ونشر "فهمي" صورًا له خلال تواجده في الإمارات، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"،وعلق: "جزيل الشكر لحكومة أبوظبي وقيادتها على منحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، كل شكري واحترامي لدولة الإمارات الشقيقة قيادة وشعبًا".

يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم فهمي فيلم "ديدو"، مع النجوم: حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، أحمد فتحي، هدى المفتي، نور قدري، عمر شرقي، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح.