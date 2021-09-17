بالصور| الجمهور يستقبل عفاف راضي بحفاوة وتصفيق حاد.. والفنانة: وحشتوني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أطلت الفنانة عفاف راضي على جمهورها في حفل أحيته بمناسبة ذكرى الموسيقار بليغ حمدي، على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية، بقيادة المايسترو سليم سحاب.

وحرص الجمهور على استقبال النجمة الكبيرة بحفاوة كبيرة وتصفيق حاد ومتواصل لعدة دقائق، وعبرت هي عن اشتياقها لهم "وحشتوني".

وافتتحت عفاف وصلتها الغنائية بأغنية "سلم سلم"، ةما قدمت أغنية "ردوا السلام".

جدير بالذكر أن عفاف راضي تعاونت مع بليغ في عدد كبير من الأغاني، التي حققت نجاحا كبيرا.

وشهد الحفل فاصل أول أحياه نجوم دار الأوبرا، بينهم رحاب مطاوع وياسر سليمان بمجموعة من أشهر أغاني بليغ حمدي.