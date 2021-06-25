شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الرافعى يقدم " من قتل إيفا سميث " على مسرح الطليعة أغسطس القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفنان أحمد الرافعى لتقديم العرض المسرحى " من قتل إيفا سميث ؟" عن رواية زياره المفتش للكاتب ج. ب. بريستلي ، من إنتاج مسرح الطليعة الذى يرئسه الفنان عادل حسان ، والتابع للبيت الفنى للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار .

قال الفنان أحمد الرافعي فى تصريح خاص لليوم السابع، أن فكرة العرض تدور حول عائلة إنجليزية تعيش فى الجزء الأول من القرن العشرين، وتحتفل بخطبة ابنها على إحدى الأسر الكبيرة، وأثناء ذلك الإحتفال يستقبلوا زائر أتى إليهم ليحقق فى انتحار فتاة ويشك أن لها علاقة بأحد الموجودين فى حفل الخطوبة وفى نهاية العرض نكتشف المفاجأة .

وأضاف الرافعى، العرض ديكور فادى فوكيه ،موسيقى محمد خالد ، وبطوله كلا من عزت زين ، فتحى سالم ، محمد يوسف أوزو ، نانسي نبيل ، ومن المقرر افتتاح العرض يوم ٢٩ أغسطس بقاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة .

يذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد الرافعى الدرامية مسلسل "اللى ملوش كبير" والذى عرض خلال الموسم الرمضانى السابق ، تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبد الله محمود،ومحمد عبد العظيم، ومحمود ياسين "جونيور" وحلا زلط، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.