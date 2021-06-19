شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد وفيق بندوة تكريمه: أنحاز للجمهور والفنان يجب أن يكون متفائلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للافلام التسجيلية والروائية القصيرة في دورته الـ22 ندوة تكريم للفنان أحمد وفيق بقصر ثقافة الإسماعيلية مساء الجمعة.

وأدار الندوة الناقد أحمد النجار الذى أشاد بتجربة الفنان أحمد وفيق السينمائية بشكل عام، والتنوع في الأدوار التي قدمها سواء في الدراما أو المسرح أو السينما.



أحمد وفيق والنجار



أحمد وفيق فى مهرجان الإسماعيلية وفى كلمته، شكر الفنان أحمد وفيق مهرجان الإسماعيلية على فكرة تواجد الفنانين المشاركين في الأفلام القصيرة، التى كانت سبب فى تواجد ممثلين مهمين وأسماء كبيرة موجوده بيننا. وقال وفيق إنه منذ فترة وهو يحلم بفكرة عرض تلك الأفلام، وأن يكون هناك صيغة للمشاهدة التلفزيونية للفيلم القصير.

ندوة أحمد وفيق وأضاف وفيق أنه من الممثلين المنحازين للجمهور، وأنه لا بد أن تصل بالرسالة إلى الجمهور وألا نكون قد قصرنا في دورنا امام الجمهور.

أحمد وفيق بمهرجان الإسماعيلية



أحمد وفيق

وتحدث أحمد وفيق عن تجربته في الفن وعلاقته بأساتذة الإخراج يوسف شاهين ومحمد صبحي وجلال الشرقاوي والفنان أحمد فؤاد سليم الذى شجعه كثيرا.

وأشار إلى تجربة عمله في فيلم "سكوت هنصور" مع المخرج يوسف شاهين الذى اعتقد كثيرون أن هذا العمل كتب من أجله على غير الحقيقة فقد كان وجوده في العمل مجرد صدفة وحل موقف.

وأضاف وفيق أنه بعد تلك التجربة اختفى وكان هشّا نفسيا وقرر البعد عن الفن واهتم بالأدب الروسى لكنه فجاه قررت الرجوع مرة أخرى إلى الفن لأنه لم يجد أى شغل آخر.



فعاليات مهرجان الإسماعيلية وأوضح وفيق أن الفنان لا بد أن يكون متفائلا لكن الحياة لن تكون عادلة تماما حتى لو امتلكت مقومات النجاح، وأن تكون نفسيا قويا لأن ذلك يضيف للممثل، إضافة الي ضرورة توافر فضيلة الانتقاء. بدوره، قال السيناريست محمد الباسوسى رئيس المركز القومي للسينما إن هناك مشروعا فى خطواته التنفيذية تم تقديمه لوزيرة الثقافة، وهو أن يكون هناك منصة وقناة على اليوتيوب لعرض الافلام التسجيلية والقصيرة. وأضاف أن تلك القناة ستكون متاحة للجمهور إضافة إلى زيادة دعم السينما بـ50 مليون جنيه.

فعاليات مهرجان الاسماعيلية

من جانبه، تحدث الناقد زين العابدين خيرى عن ذكرياته مع الفنان أحمد وفيق وعن نبوءة الروائي الكبير خيرى شلبى عنه وتوقعه بأنه سيكون ممثلا كبيرا.