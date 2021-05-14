ساندي بالزي الفلسطيني ونانسي عجرم بدون مكياج.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ساندي

نشرت الفنانة ساندي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي ترتدي الزي الفلسطيني.

سمية الخشاب

نشرت الفنانة سمية الخشاب، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

لقاء سويدان

نشرت الفنانة لقاء سويدان، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة لها.

مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

دنيا بطمة

نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة جذابة.

نرمين الفقي

نشرت الفنانة نرمين الفقي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها على شاطئ البحر.

أنغام

نشرت الفنانة أنغام، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

بوسي

نشرت الفنانة بوسي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي تجلس على "سكوتر".

نانسي عجرم

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة طبيعية بدون مكياج.

ميساء مغربي

نشرت الفنانة المغربية ميساء مغربي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ترتدي فيها "قفطان" مغربي.