الإطلاع على سير عمل التجهيزات للخيمة الرمضانية بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 مارس 2021

الخليج 365 - المكـلا

تفقد مدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنيه العميد سامي صالح السعيدي ونائب رئيس غرفة تجارة وصناعة حضرموت الشيخ فارس بن هلابي سير عمل تجهيزات التأهيل والترميم بخيمة الشهر الكريم في مركز بلفقيه بمدينة المكلا في إطار تنفيذ رؤية التوازن الاقتصادي في البلاد.



واوضح مدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية العميد سامي السعيدي ان الاشراف على معرض الشهر الكريم سيتم من قبل القطاعين العام والخاص والمتمثل في المؤسسه الاقتصاديه اليمنيه للقطاع العام والغرفة التجاريه للقطاع الخاص

وتهدف اقامة معرض الشهر الكريم الى التخفيض والبيع بأقل الاسعار والسعر المنافس في السوق المحلي

هذا وتعتبر الخيمة الرمضانيه" معرض الشهر الكريم" أحدى منافذ البيع المباشر الى المستهلك من المؤسسه الاقتصادية اليمنية بالشراكه مع كبار الموردين الاقتصاديين في البلاد

وتأتي هذه الخطوه من المؤسسه الاقتصادية اليمنيه إستشعارآ منها بحال المواطن في ظل الاوضاع الاقتصادية الراهنه التي تمر بها البلاد.

والجدير بالذكر ان المؤسسه الاقتصادية اليمنية قامت بإعادة تأهيل وترميم الخيمة الرمضانيه على نفقة المؤسسة الاقتصادية اليمنيه للتخفيف عن كاهل المواطنين في توفير احتياجاتهم الغذائيه.