شكرا لبحثكم عن خبر سقوط نحو 200 جندي وضابط حوثي في البلق بالقرب من سد مأرب .. تفاصيل النصر الكبير والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر عسكرية وميدانية، عن حقيقة الأنباء المتداولة عن سيطرة مليشيا الحوثي على جبل”البلق” الغربي بمديرية صرواح الذي يطل على سد ومدينة مأرب .

وقالت المصادر، إن سرية من كتائب الموت الحوثية تقدر بين 120 و 150 شخصا تسللت إلى جبل البلق الغربي خلال الساعات الماضية.

وأضافت، أن السرية الحوثية التي تسللت إلى جبل البلق سقطت بالكامل بين قتل وأسر، وذلك بعد محاصرتها من قبل القوات الحكومية وأفشلت خطط المليشيات التي كانت تهدف لتحقيق تقدم جديد باتجاه سد مأرب.

وكانت قوات الجيش الجيش الوطني، تمكنت خلال عملية نوعية من استعادة ما بقي من منطقة الزور واستكمال السيطرة على التباب السود في جبهة صرواح غربي مأرب.