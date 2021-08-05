شكرا لبحثكم عن خبر اغتيال الدكتور والأكاديمي في كلية الهندسة بجامعة صنعاء الدكتور محمد علي نعيم مسعود والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بعد مضي ساعات على مطالبته لحكومة الإنقلاب الحوثي في صنعاء لصرف وزيادة الرواتب للموظفين، تم اغتيال الدكتور والأكاديمي في كلية الهندسة بجامعة صنعاء، الدكتور محمد علي نعيم مسعود في وقت متأخر من ليل أمس الأربعاء.

وفي التفاصيل، أقدم ثلاثة مسلحين مجهولين ليل الأربعاء الخميس، على اغتيال الدكتور محمد علي نعيم مسعود في شارع تونس وسط العاصمة صنعاء.

وذكرت مصادر خاصة لـ"المشهد اليمني"، أن المسلحين أطلقوا وابلاً من الرصاص على الدكتور محمد نعيم، اردوه قتيلاً على الفور بينما كان يسير في شارع تونس وسط العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

ووجه الناشطون اليمنيون أصابع الاتهام إلى جماعة الحوثي الإنقلابية بأنها من نفذت عملية الاغتيال لتصفية الدكتور محمد بعد مطالبته برفع الرواتب وصرفها، فيما أفاد مصدر أمني بصنعاء لوكالة الصحافة اليمنية أنه تم إلقاء القبض على المتهمين الرئيسيين في جريمة اغتيال الدكتور محمد علي نعيم، دون ذكر أي تفاصيل إضافية.