وزير الخارجية يناقش مع السفير الفرنسي التطورات السياسية والجهود المبذولة لتحقيق السلام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، مع سفير جمهورية فرنسا لدى اليمن جان ماري صافا ، التطورات السياسية والجهود المبذولة لتحقيق السلام واستعادة الامن والاستقرار في اليمن.



واشار وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الى انفتاح الحكومة وتعاملها بمرونة مع كافة الجهود المبذولة لإحلال السلام في اليمن..مؤكداً أن تحقيق السلام هو الهدف الرئيسي لحكومة الكفاءات السياسية والتي تعمل على انجازه منذ اليوم الأول لتشكيلها لتحقيق تطلعات الشعب اليمني في استعادة الامن والاستقرار وتحقيق المصالحة الوطنية.

وتطرق بن مبارك، الى عرقلة مليشيا الحوثي لجهود إحلال السلام واستمرار عدوانها على مارب وارتفاع وتيرة الانتهاكات الحوثية بحق المدنيين والنازحين من خلال ازدياد استهداف الاعيان المدنية والمناطق السكنية بالصواريخ الباليستية نتيجة للعجز التام للمليشيا في تحقيق أي مكاسب في جبهات القتال.

وأشار وزير الخارجية، الى أن وقف اطلاق النار الشامل على المستوى الوطني هو الخطوة الإنسانية الأهم التي يجب تحقيقها ليتم عقبها معالجة كافة القضايا والذهاب الى مفاوضات الحل الشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث.

من جانبه أشار السفير الفرنسي، الى استمرار دعم بلاده لليمن وبذل كل جهد ممكن للمساهمة في حل الازمة واحلال السلام..مؤكداً دعم بلاده لوحدة وأمن واستقرار اليمن.