لقاء بتعز يناقش تدشين الانشطة الرياضية والشبابية والصيفية بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش اجتماع برئاسة مدير مكتب الشباب و الرياضة أيمن المخلافي، وضم رؤوساء فروع الاتحادات الرياضية والأندية اليوم، خطة تدشين النشاط الرياضي و الشبابي.



واستعرض الاجتماع برنامج إستئناف النشاط الرياضي على مستوى الألعاب الرياضية المختلفة، بناء على تعميم وزارة الشباب والرياضة باستئناف النشاط الرياضي والشبابي ابتداء من شهر يوليو القادم بعد التوقف بسبب تداعيات وباء كورونا.

وأقر الاجتماع إقامة بطولات رياضية في مقدمتها كرة القدم لفئات البراعم والناشئين والشباب، وبرنامج المراكز الصيفية لأندية المحافظة، ومناقشة الاستعدادات الجارية لفروع الاتحادات لإعادة تفعيل الأنشطة والألعاب في الأندية الرياضية.