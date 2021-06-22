الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

لقاء بتعز يناقش تدشين الانشطة الرياضية والشبابية والصيفية بالمحافظة

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لقاء بتعز يناقش تدشين الانشطة والشبابية والصيفية بالمحافظة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش اجتماع برئاسة مدير مكتب الشباب و أيمن المخلافي، وضم رؤوساء فروع الاتحادات الرياضية والأندية اليوم، خطة تدشين النشاط الرياضي و الشبابي.

 

واستعرض الاجتماع برنامج إستئناف النشاط الرياضي على مستوى الألعاب الرياضية المختلفة، بناء على تعميم وزارة الشباب والرياضة باستئناف النشاط الرياضي والشبابي ابتداء من شهر يوليو القادم بعد التوقف بسبب تداعيات وباء .

 

وأقر الاجتماع إقامة بطولات رياضية في مقدمتها كرة القدم لفئات البراعم والناشئين والشباب، وبرنامج المراكز الصيفية لأندية المحافظة، ومناقشة الاستعدادات الجارية لفروع الاتحادات لإعادة تفعيل الأنشطة والألعاب في الأندية الرياضية.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا