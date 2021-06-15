فريق الاشراف الوزاري بساحل حضرموت يتفقد مراكز اختبارات الثانوية العامة بالمكلا وأريافها

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يزيد بن سلمان - شبوة -

المكلا - الاعلام التربوي

تفقد فريق الاشراف الوزاري برئاسة الدكتورة حفيظة الشيخ وعضو الفريق الاشرافي الوزاري الاستاذ الخضر قاسم يرافقهم عضو اللجنة الفرعية بساحل حضرموت الاستاذ أحمد محمد الشعيبي ، مراكز اختبارات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020- 2021م ، بمديريتي المكلا وأرياف المكلا الثلاثاء الموافق 15/ 6 / 2021م ، واطلع الفريق الوزاري على سير عملية الاختبار لمادة اللغة الإنجليزية في الثانوية النموذجية بنين ، وثانوية روكب للبنات بمديرية المكلا ، ومجمع ثلة باعمر بنين بمديرية أرياف المكلا ، وخلال الزيارة طاف الفريق الوزاري بقاعات المراكز متفقدين جهوزية وانتظام تلك المراكز ، والتأكد من مستوى الترتيب والتنسيق في مراكز الاختبارات بساحل حضرموت .

من جهتها ونيابة عن الفريق الوزاري عبر رئيس الفريق الوزاري المشرف على الاختبارات بساحل حضرموت الدكتورة حفيظة الشيخ عن ارتياحها لما شهادته ولمسته من تنظيم وترتيب واستقرار للمراكز الاختبارية أثناء سير الاختبارات ، وكذا التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية ومبدأ التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فايروس كورونا ، شاكرة في الوقت ذاته الجهود المبذولة من قبل القائمين على العملية الاختبارية بساحل حضرموت ممثلة بوكيل أول وزارة التربية مدير تربية حضرموت الاستاذ جمال سالم عبدون .

وفي السياق ذاته زار الفريق الوزاري مقر وفرع كنترول الاختبارات بساحل حضرموت، وطاف بقاعة التصحيح و مصححي الاختبارات فيها ، مثمنين دورهم وجهودهم لإنجاح العملية الاختبارية في المحافظات الشرقية ، ومتمنين للجميع التوفيق والسداد في مهامهم الوطنية والنبيلة .

رافق الفريق الوزاري في الكنترول الاستاذ صبري بارمادة نائب مدير مكتب التربية وعضو اللجنة الفرعية بساحل حضرموت ، والاستاذ حسين الحداد مدير إدارة الاختبارات بساحل حضرموت.