حالة الطقس في اليمن خلال الـ24 ساعة المقبلة

محمد الفلاح - الثلاثاء 9 مارس 2021

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليمنية نشرته اليومية لحالة الطقس المتوقع خلال ال24ساعة القادمة في مختلف مناطق الجمهورية.



وتوقعت النشرة أن تشهد المرتفعات الجبلية اجواء صحوة وباردة نسبيا اثناء ساعات الليل المتاخرة والصباح الباكرخاصة على محافظات (صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء) ، ويكون مشمس اغلب ساعات النهار مع احتمال تشكل قطع من السحب المنخفضة على مناطق متفرقة منها في فترتي الظهيرة والمساء خصوصا على المرتفعات الشمالية الغربية والجنوبية الغربية والمناطق المرتفعة المقابلة لسهل تهامه.

وأضافت النشرة أن الأجواء في المناطق الساحلية ستكون صحوة الى غائمة جزئيا بوجه عام، واقصى سرعة للرياح 30 عقدة على السواحل الغربية ومدخل باب المندب تعمل على اثارة الاتربة والرمال واضطراب البحر.

وأشارت إلى أن المناطق الصحراوية ستشهد طقس مشمس وحارنسبيا نهارا ، والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا مثيرة للاتربة والرمال.

فيما ستشهد أرخبيل سقطرى طقس غائم جزئياً بوجه ، والرياح معتدلة السرعة تنشط احيانا تصل اقصى سرعة لها 18عقدة