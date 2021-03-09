انت الان تتابع خبر ريال مدريد.. عين على الصدارة وأخرى صوب كلاسيكو الأرض والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويتطلع الميرنجي ليحافظ على آماله في الصراع الشرس على لقب الليجا هذا الموسم.وجاءت أجندة المباريات في صالح الفريق الملكي الذي على الرغم من سقوطه في تعادلين متتاليين أمام ريال سوسيداد ثم الأتلتي، حافظ على سجله خاليا من أي خسارة على مدار 7 مباريات متتالية: 6 في الليجا وواحدة في دوري الأبطال أمام أتالانتا.وينتظر الريال معرفة الفارق الذي سيفصله عن الصدارة التي يهيمن عليها الروخيبلانكوس، بعد خوض الأخير مباراته المؤجلة عندما يستضيف أتلتيك بلباو يوم الأربعاء المقبل.

ويضع الفرنسي زين الدين زيدان نصب عينيه عدم النظر لمنافسيه على اللقب، وحصد العلامة

الكاملة في الجولات الثلاث التي تسبق "كلاسيكو الأرض" يوم 11 أبريل/ نيسان المقبل على ملعبه (ألفريدو دي ستيفانو).

وسيخوض حامل اللقب مواجهتين من الثلاث على ملعبه أمام إلتشي وإيبار، وبينهما سيخوض اختبارا صعبا عندما يحل ضيفا على ملعب (بالايدوس) معقل سيلتا فيجو.



وتلي تلك المواجهة (مع سيلتا) مباشرة لقاء الريال الحاسم في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال أمام أتالانتا في مدريد.

ولن يكون لاعبو الريال أمام رفاهية إهدار مزيد من النقاط في المواجهات المقبلة، لا سيما أن الأتلتي يبتعد بفارق 5 نقاط في الصدارة، قد تزيد إلى 8 نقاط في حالة فوزه على بلباو في المباراة المؤجلة يوم الأربعاء.

ومن المنتظر أن يعود القائد سرجيو راموس لصفوف الفريق خلال الأسبوع الجاري بعد غيابه خلال الفترة الأخيرة بسبب الإصابة.

ولا يزال البلجيكي إيدين هازارد في برنامجه التأهيلي بعد أن شعر ببعض الآلام في نفس موضع الإصابة، التي تسببت في تأخر عودته.

وستعود الكتيبة المدريدية للتدريبات الثلاثاء بعد الحصول على راحة ليوم ونصف بعد مواجهة الديربي، وذلك للاستعداد للمباراة المقبلة أمام إلتشي يوم السبت.

