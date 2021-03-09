شكرا لقرائتكم خبر عن 5 إجــراءات للتــواصل بين المصابين المنوميـن وذويهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: إيمان عبدالله آل علي

وضعت هيئة الصحة في دبي 5 إجراءات لتسهيل عملية التواصل بين مصابي فيروس كورونا المنومين في المستشفيات وذويهم بهدف جمعهم معنوياً وتخفيف وطأة المرض عليهم، خصوصاً في ظل القيود المفروضة على زيارة المرضى للحد من انتشار المرض.

وأوضحت الهيئة الإجراءات الجديدة تتمثل في ضرورة اتخاذ جميع المنشآت الصحية اللازم نحو توفير أرقام هواتف مباشرة ليتسنى لذوي المريض المصاب بالفيروس التواصل معه لمعرفة ومتابعة مستجدات حالته الصحية.

ويتمثل الإجراء الثاني الذي أتاحته الهيئة في التزام مزاولي المهن الصحية من الكادرين الطبي والتمريضي المسؤولين عن الحالة الصحية لكل مريض مصاب بالفيروس، باتخاذ ما يلزم نحو التواصل هاتفياً مع ذوي المصاب، وإبلاغهم بمستجدات الحالة الصحية للمريض، وتوضيح وضعه الصحي بشكل دوري، وذلك بعد الحصول على موافقة كتابية من قبل المريض أو من يمثله قانوناً، بما يتوافق مع أحكام التشريعات السارية وتوثيق تلك الموافقة في السجل الصحي للمريض. وتابعت الهيئة: « يجب إبقاء المصابين بالفيروس المنومين في العناية الفائقة أو المركزة على إطلاع بتطورات الوضع الصحي للمريض بشكل يومي، وذلك في حدود إصابته بفيروس كورونا فقط».

وطالبت الهيئة جميع المنشآت الصحية في دبي بالالتزام بالإجراءات الجديدة.