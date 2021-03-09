ماذا قالت الخارجية الأمريكية حول هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية؟

محمد الفلاح - الإثنين 8 مارس 2021

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس الإثنين، إن على ميليشيا الحوثي إظهار استعدادهم للانخراط في عملية سياسية لتحقيق السلام في اليمن بعدما أعلنت الجماعة مسؤوليتها عن هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على السعودية.



وقال برايس "مثل هذه الهجمات ليست من أعمال جماعة جادة بشأن السلام"، مضيفاً أن الهجمات "غير مقبولة" وتعرض المدنيين للخطر بمن فيهم الأمريكيون.

وفي وقت سابق الإثنين، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن إدارة الرئيس جو بايدن ما زالت قلقة من الهجمات المتزايدة على السعودية، وإن المملكة تواجه "تهديدات أمنية حقيقية" من ميليشيا الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران وأماكن أخرى في المنطقة.