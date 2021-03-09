محمد الفلاح - الإثنين 8 مارس 2021

أصيب 12 شخصا، مساء الإثنين، جراء انفجار قرب جسر الأئمة شمالي العاصمة العراقية بغداد.



وقال مصدر أمني، إن انفجار ناجم عن "قنبلة يدوية" قرب جسر الأئمة بالأعظمية استهدف زوار الإمام موسى الكاظم، أدى لإصابة 12 شخصا أغلبهم من النساء ، وفقا للعين الاخبارية.

وأضاف المصدر الأمني، أن القوات تمكنت من إلقاء القبض على الشخص الذي قام برمي القنبلة اليدوية على الزائرين المتوجهين لمدينة الكاظمية.