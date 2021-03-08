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محمد بن سلمان يلتقي سلمان بن حمد.. مباحثات سعودية بحرينية

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اجتماع مشترك يجمع وولي العهد البحريني لبحث العلاقات الثنائية والتعاون المشترك.

عقد الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، في العاصمة الرياض، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين، ومجالات التعاون السعودي البحريني في شتى الجوانب لتحقيق مزيد من الإنجازات الثنائية للبلدين الشقيقين.


كما تطرق الاجتماع إلى عدد من المواضيع الخليجية والعربية وتنسيق الجهود المشتركة تجاهها.

وكان الأمير محمد بن سلمان في مقدمة مستقبلي الأمير سلمان بن حمد لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، حيث رحب به وبمرافقيه في .

حضر الاجتماع الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، ووزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد الجدعان.

كما حضر الاجتماع من الجانب البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، والشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير البحرين لدى السعودية

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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