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ولي العهد السعودي وملك الأردن يبحثان القضايا العربية والإقليمية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية اليوم في الرياض مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عدداً من القضايا العربية والإقليمية والجهود المبذولة بشأنها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية " واس " أنه تم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات والفرص الواعدة لمواصلة تطويره بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

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