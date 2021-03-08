شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ولي العهد السعودي وملك الأردن يبحثان القضايا العربية والإقليمية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية اليوم في الرياض مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عدداً من القضايا العربية والإقليمية والجهود المبذولة بشأنها.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية " واس " أنه تم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات والفرص الواعدة لمواصلة تطويره بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.