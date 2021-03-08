اخبار العالم

إيران تبدأ تخصيب اليورانيوم في نطنز

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تبدأ تخصيب اليورانيوم في نطنز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فيينا - (رويترز)

أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدول الأعضاء فيها، الاثنين، بأن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في سلسلة ثالثة من أجهزة الطرد المركزي (آي.آر-2 إم) المتطورة في منشآتها تحت الأرض بنطنز، في انتهاك آخر للاتفاق الذي أبرمته طهران مع القوى الكبرى عام 2015.

وقالت الوكالة، في تقرير حصلت عليه «رويترز»: «تأكدت الوكالة في السابع من مارس/ آذار2021 أن إيران بدأت ضخ سادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي في السلسلة الثالثة التي تضم 174 من أجهزة الطرد المركزي آي.آر-2 إم».

وأضافت: «السلسلة الرابعة التي تحوي 174 من أجهزة الطرد المركزي آي.آر-2 إم رُكبت، لكن لم تُغذَّ بعد بسادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي، وتركيب سلسلة خامسة جارٍ، وتركيب السادسة لم يبدأ بعد».

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا