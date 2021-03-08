شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تبدأ تخصيب اليورانيوم في نطنز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فيينا - (رويترز)

أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدول الأعضاء فيها، الاثنين، بأن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في سلسلة ثالثة من أجهزة الطرد المركزي (آي.آر-2 إم) المتطورة في منشآتها تحت الأرض بنطنز، في انتهاك آخر للاتفاق الذي أبرمته طهران مع القوى الكبرى عام 2015.

وقالت الوكالة، في تقرير حصلت عليه «رويترز»: «تأكدت الوكالة في السابع من مارس/ آذار2021 أن إيران بدأت ضخ سادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي في السلسلة الثالثة التي تضم 174 من أجهزة الطرد المركزي آي.آر-2 إم».

وأضافت: «السلسلة الرابعة التي تحوي 174 من أجهزة الطرد المركزي آي.آر-2 إم رُكبت، لكن لم تُغذَّ بعد بسادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي، وتركيب سلسلة خامسة جارٍ، وتركيب السادسة لم يبدأ بعد».