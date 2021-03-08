الدبيبة يعرض تشكيلة حكومته على البرلمان في سرت

وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، إلى سرت لعرض تشكيلته الوزارية على أعضاء مجلس النواب. ويصوت مجلس النواب الليبي، على التشكيلة الحكومية الإتلافية التي يقدمها رئيس الوزراء الدبيبة، وذلك لنيل الثقة قبل ممارسة عملها فى البلاد. وتوقعت مصادر ليبية، اكتمال النصاب القانوني المطلوب لعقد الجلسة والمقرر بـ 120 نائبا، بعد موافقة غالبية النواب على الحضور. هذا وقد وصل عشرات من أعضاء البرلمان الليبي من طرفي الصراع إلى مدينة سرت الواقعة على خط الجبهة، للتصويت على حكومة الوحدة الوطنية المقترحة في جلسة هذا الأسبوع. ويجتمع أعضاء البرلمان الـ188 في مدينة سرت لجلسة ينتظرها الليبيون بفارغ الصبر، وتحظى باهتمام دولي واسع. وتأتي جلسة منح الثقة في وقت تواجه حكومة الدبيبة المتحدر من مصراتة «غرب»، تحديات عديدة منذ تسميته رئيساً لها قبل شهر، قد تؤثر على مصير اعتمادها من طرف السلطة التشريعية في ليبيا «البرلمان». وانتخب ملتقى الحوار الليبي الذي يضم 75 ممثلا عن كل مدن البلاد، وانطلق في نوفمبر الماضي في سويسرا برعاية الأمم المتحدة الدبيبة «61 عاما» في 5 فبراير رئيسا للوزراء للفترة الانتقالية في ليبيا. كما توافق الملتقى على مجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء برئاسة محمد المنفي.



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