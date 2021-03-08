"التحالف" يعترض صاروخا باليستيا و"مفخخة" أطلقهما الحوثيون باتجاه السعودية

ابوظبي - سيف اليزيد - قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم الاثنين، إنه دمر صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيات الحوثي الإرهابية نحو "خميس مشيط" السعودية.

وأضافت وكالة الأنباء السعودية، على حسابها على تويتر، "اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه المنطقه الجنوبية".

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وأكد التحالف أن "الميليشيات الحوثية ترتكب أخطاء جسيمة وانتهاكات فضيعة للقانون الدولي الإنساني"، موضحا "نتعامل بحكمة مع التجاوزات، وسنتحرك في إطار القانون الدولي الإنساني".