التحالف العربي يدك ورش صواريخ ومسيرات مليشيا الحوثي الإيرانية بصنعاء

محمد الفلاح - الإثنين 8 مارس 2021

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الإثنين، استهداف ورش صناعة الصواريخ الباليستية وتفخيخ الطائرات المسيرة التابعة لمليشيا الحوثي في صنعاء



وبث التحالف تسجيلات مرئية تكشف استهداف دقيق لورش في معسكرات مليشيا الحوثي في العاصمة المختطفة صنعاء، حيث تستخدمها بإشراف خبراء إيرانيين لتطوير وتركيب الصواريخ البالستية وتفخيخ الطائرات المسيرة بالمتفجرات.

وأكد التحالف العربي أن مليشيات الحوثي ترتكب أخطاء جسيمة وانتهاكات للقانون الدولي.

وقال في بيان، إنه:" نتعامل بحكمة مع تجاوزات الحوثيين وسنتحرك في إطار القانون الدولي والإنساني".

من جانبه قال بيان للجيش اليمني، إن مقاتلات تحالف دعم الشرعية دمّرت منصّة إطلاق صواريخ حوثية في محيط جبهة "ماس" شمال غربي مأرب.

كما استهدف القصف دوريات عسكرية وآليات أسفر عن تدميرها بالكامل ومصرع جميع من كانوا على متنها، حد البيان.

وميدانيا، قال الجيش الوطني إن قواته ورجال قبائل الجدعان أحرزوا تقدما ملحوظا في الجهة الشمالية الغربية تحت دعم مكثف من طيران التحالف العربي.

وأوضح أن قوات الجيش وقبائل مأرب شنوا هجوما مضاد على مليشيات الحوثي وتمكنوا خلاله من تحرير عدد من المواقع في "محزام ماس".

وتكبدت مليشيا الحوثي الانقلابية خسائر بشرية ومادية كبيرة، حيث أسفرت الغارات والمعارك عن سقوط العشرات قتلى وجرحى، طبقا للبيان.