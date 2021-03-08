شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لطلب النائب محمد تيسير مطر.. محافظة القاهرة تنهى أزمة مطب "كورنيش مصر القديمة".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بناء على الطلب المقدم من النائب محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين عام حزب إرادة جيل، إلى المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، والسيد اللواء خالد شحاتة، رئيس حي مصر القديمة، والاجتماع الذي تم مؤخرا بين النائب محمد تيسير مطر والمسئولين بمحافظة القاهرة لعرض شكاوى المواطنين بقطاع القاهرة، استجابت المحافظة وقامت بوضع طلاء فسفوري على المطب الصناعي الكائن أمام بنك القاهرة في منطقة كورنيش مصر القديمة، لزيادة معايير الأمان وتنبيه السائقين.

ووجه "مطر" الشكر إلى المهندسة جيهان عبد المنعم نائبة المحافظ، واللواء خالد شحاتة رئيس حي مصر القديمة، على سرعة الاستجابة والتدخل العاجل لحل مشكلة المطب التي عاني منها عدد كبير من المواطنين، ووعد بمواصلة العمل لحل شكاوى المواطنين وتوصيلها إلى الجهات التنفيذية المختصة.

وقد اجتمع بداية الأسبوع النائب محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين عام حزب إرادة جيل، بالمهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، للحديث حول أهم المشكلات التي تحتاج إلى حلول عاجلة، بمحافظة القاهرة وأحياء دار السلام والبساتين.

وطلب النائب محمد تيسير مطر، من المهندسة جيهان عبد المنعم، حل مشكلة عدم التزام "جمعية صقر قريش" بتنفيذ أعمال الرصف والتشجير بالمنطقة، على الرغم من الحصول على أسعار هذه الخدمات.



استجابة لطلب النائب محمد تيسير مطر



استجابة محافظة القاهرة لطلب النائب محمد تيسير مطر



شكر من أهالى الدئرة