الشرطة الإيطالية تعلن اعتقال جزائري في بلدة باري للاشتباه في انتمائه لتنظيم داعش

محمد الفلاح - الإثنين 8 مارس 2021

أعلنت الشرطة الإيطالية الإثنين، اعتقال جزائري في بلدة باري للاشتباه في انتمائه لتنظيم داعش الإرهابي ومساعدته منفذي هجوم منسق أودى بحياة 130 شخصاً في باريس في عام 2015.



وذكر بيان أن الرجل البالغ من العمر 36 عاماً يعتقد بأنه وفَّر وثائق مزورة للمسلحين والانتحاريين الذين هاجموا قاعة باتكلان للحفلات الموسيقية ومطاعم والمنطقة المتاخمة لاستاد دو فرانس.

وكان الهجوم، الذي أسفر أيضاً عن إصابة المئات، هو الأعنف في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية.