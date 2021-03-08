شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بعد هجوم مسلح من موالين لتركيا.. إصابة 4 مدنيين في شمال سوريا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إصابة 4 مدنيين بعد قصف أمس الأحد من أراض خاضعة لسيطرة القوات التركية في شمال سوريا.



وقال نائب مدير مركز حميميم للمصالحة بوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحري ألكسندر كاربوف، في بيان نقله موقع روسيا اليوم: "أصيب 4 مدنيين خلال تنفيذهم أعمالاً زراعية في منطقة عامودا، 25 كيلومتراً غربي القامشلي، بأسلحة نارية من داخل أراض خاضعة للقوات المسلحة التركية".

وذكر كاربوف أن مسلحين منتشرين قرب القوات التركية في منطقة مدينة الباب استهدفوا براجمة صواريخ محطة كهرباء تقع على بعد كيلومترين من بلدة جب الصفا.