البحرين تٌدين وتستنكر استهداف المرافق النفطية في السعودية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعربت وزارة خارجية مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف خزانات ميناء رأس تنورة ومرافق شركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بمسيرات مفخخة جاءت من مياه البحر، في اعتداء ارهابي جبان يمثل انتهاكا سافرا للقوانين الدولية، وتهديدا خطيرا لإمدادات الطاقة وحركة الملاحة والاقتصاد العالمي. بحسب ما نقلته وكالة أنباء البحرين.

وأكدت البحرين تضامنها ودعمها الدائم للمملكة العربية السعودية الشقيقة وما تتخذه وتتبناه من إجراءات للتصدي لهذه الأعمال العدوانية التخريبية الجبانة، داعية المجتمع الدولي الى ادانة هذه الاعتداءات الارهابية التي تهدد الأمن والاستقرار الاقليمي والدولي.