تقرير: الاستبداد «سمة الحكم» في تركيا.. وانتهاك حقوق الإنسان والقضاء

أظهر تقرير للقاضي الإيطالي لوكا بيريلي ونشرته مؤخرًا محكمة تركية، وهي محكمة دولية رمزية يقودها المجتمع المدني لمراجعة وإصدار حكم بشأن سجل حقوق الإنسان في تركيا، أن الحقوق الأساسية ليست محمية في البلاد بشكل رئيسي بسبب السياسة السيطرة على القضاء، وفقا لما نقله موقع "تركيش مينت".

وجاء التقرير تحت عنوان "الاستقلال القضائي والوصول إلى العدالة في تركيا اليوم"، حيث فحص بيريلي الإجراءات التي اتخذتها السلطات منذ عام 2010 والتي تتعلق بدور القضاء التركي والتغييرات المفاجئة التي هزته منذ عام 2013.

وقال بيريلي في تقريره، إنه على الرغم من أن تركيا اعتمدت إصلاحات دستورية مهمة عززت استقلال القضاء بهدف مواءمة العدالة التركية مع معايير الديمقراطيات الأوروبية بين عامي 2010 و2013، فإن رد الفعل العنيف من قبل الشرطة على احتجاجات جيزي عام 2013 كشف الطبيعة الاستبدادية للعدالة وحزب التنمية (AKP) في عام 2013.

وتابع أن "شهر ديسمبر 2013 هو بداية السباق نحو انهيار العدالة والقضاء في تركيا"، في إشارة إلى فضيحة فساد تورط فيها رئيس الوزراء آنذاك والرئيس الحالي رجب طيب أردوغان وأفراد أسرته ودائرته المقربة،حيث نجحت الحكومة السياسية في السيطرة على القضاء.

سرد بيريلي العديد من الخطوات التي اتخذتها الحكومة في أعقاب محاولة الانقلاب عام 2016 في تركيا، عندما كثف أردوغان حملته على المواطنين غير الموالين بحجة القتال ضد الانقلاب، كأسباب تعيق الوصول إلى العدالة في تركيا.

من بين الأسباب التي أشار إليها التقرير، اضطهاد المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والقيود غير المبررة للحق في الدفاع، والعوائق القانونية والواقعية لحصول المتهمين على الأدلة، وتعطيل قواعد المحاكمة العادلة وسوء استخدام الاحتجاز.

وقال القاضي أيضًا إن السيطرة السياسية على القضاء تجعل سبل الانتصاف القضائية غير فعالة، مع عدم تنفيذ قرارات الإفراج عن المحتجزين، وعدم احترام قرارات المحكمة الدستورية، وتجاهل الأحكام التاريخية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وعدم تنفيذها.

وأشار بيريلي أيضًا إلى عمليات التطهير التي تقودها الحكومة والتي استهدفت أعضاء حقيقيين ومزعمين في حركة "جولن"، مستوحاة من تعاليم رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن، والذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية وتتهمه بتدبير الانقلاب الفاشل عام 2016.

وعلى الرغم من الإنكار الشديد لغولن وأتباعه لأي تورط في محاولة الانقلاب أو في أي نشاط إرهابي، تم فصل أكثر من 130 ألف موظف عمومي، بما في ذلك 4156 قاضيًا ومدعيًا عامًا، من وظائفهم بسبب عضويتهم المزعومة في الجماعة الدينية في في أعقاب محاولة الانقلاب.

كما "تم الاعتماد على مجموعة من المعايير غير الرسمية لتحديد الصلات المزعومة بحركة غولن، بما في ذلك حضور طفل في مدرسة تابعة للمنظمة، أو إيداع الأموال في بنك تابع للمنظمة، أو حيازة رسائل الهاتف المحمول تطبيق ByLock".

كما ذكر القاضي 11 مثالًا هامًا تم فيها تجاهل افتراض براءة المشتبه بهم وإعادة اعتقالهم، بما في ذلك قضايا الصحفيين أحمد ألتان وأيشينور باريلداك والناشط عثمان كافالا والنائب المعارض الرئيسي إينيس بربروغلو والمشرعين المؤيدين للأكراد مثل أيهان بيلجن ونورسل أيدوغان وفرحات إنكو وبسيم كونكا.

وقال بيريلي: "في جميع حالات إعادة الاعتقال تقريبًا، صدرت قرارات إعادة الاعتقال إما عن طريق تصريح سياسي من حزب العدالة والتنمية أو برسالة من صحفي مؤيد لأردوغان تم نشرها على الإنترنت".

وأشار بيريلي أيضًا إلى أن "المدافعين عن سيادة القانون أشاروا إلى أن الاستخدام الواسع النطاق للاحتجاز السابق للمحاكمة أصبح شكلًا من أشكال العقوبة الموجزة، لا سيما في القضايا التي تنطوي على تهم إرهابية ذات دوافع سياسية"، مضيفًا أن خُمس السجناء - حوالي 50000 نزيل - تم اتهامهم أو إدانتهم بجرائم تتعلق بالإرهاب، بحسب "هيومن رايتس ووتش".