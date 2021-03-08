شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا انتفضت إيران ضد زيارة بابا الفاتيكان للعراق؟ والان مع التفاصيل
الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي رأت في الزيارة انتصاراً لها؛ مفاده إيصال رسالة بأن العراق يتجه نحو بناء دولة تسمو فوق الطائفية وتدافع عن حقوق الأقليات، وتلبي مطالب تعزيز المصالحة والسلام بين الأديان.
لكن الصحف الإيرانية وبتعليمات واضحة خصوصا «كيهان» التابعة لمكتب المرشد علي خامنئي، أو «جوان» التابعة للحرس الثوري أو «خراسان» و«جام جم» وغيرها، لم تحجم فقط عن تغطية الزيارة، بل هاجمتها بضراوة.
وزعمت صحيفة «فرهیختكان» التي يديرها علي أكبر ولايتي مستشار المرشد للشؤون الدولية، أن زيارة بابا الفاتيكان للعراق «مؤامرة»، وكتبت أنها «تأتي في إطار المحاولات الرامية إلى ترسيخ وجود إسرائيل بحجة نشر خطاب السلام». وادعت أن البابا جاء إلى العراق بهدف «نشر المسيحية وتوسيع نفوذ المسيحيين في العراق».
وأكد مراقبون سياسيون، أن تجاهل الإعلام الإيراني زيارة البابا والهجوم عليها، يعكس انزعاج نظام الملالي من هذا الحدث بسبب سجله الحافل بقمع الأقليات، والتدخل السافر في شؤون العراق، وعربدة مليشياته.