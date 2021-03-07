بابا الفاتيكان فرنسيس: العراق سيبقى في قلبي

محمد الفلاح - الأحد 7 مارس 2021

قال بابا الفاتيكان فرنسيس مساء اليوم الأحد إن العراق سيبقى في قلبه.



وأضاف أمام نحو 10الاف مواطن تجمعوا لأداء القداس في ملعب فرانسوا حريري وسط اربيل عاصمة اقليم كردستان العراق "اقترب موعد الرحلة إلى روما وسيبقى العراق في قلبي".

ودعا البابا "إلى تعاون الطوائف في خدمة الصالح العام"، معبراً عن شكر الحكومة والسلطات المحلية على إعداد هذه الزيارة.

وقال: "العراق في قلبي واصلي من أجل العراق والجماعات الدينية المختلفة"، قبل أن يختم القداس قائلاً: "بارك الله بالعراق...واقول للعراقيين سلاماً سلاماً".