الاتحاد للطيران تمدد التأمين الصحي العالمي ضد فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، تمديد التأمين الصحي العالمي ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".



وقال نائب أول الرئيس لشؤون المبيعات والشحن في الاتحاد للطيران مارتن درو: "يأتي تمديد التأمين الصحي العالمي ضد كوفيد – 19 بمثابة تأكيد على فاعلية برنامج الاتحاد للصحة والسلامة، كما يمثل ميزة إضافية نوفرها تلقائياً لجميع ضيوفنا من دون استثناء".

وأضاف مارتن درو - في بيان صحافي اليوم الأحد: "بينما تواصل الاتحاد للطيران توسيع نطاق خدماتنا تدريجياً إلى حوالي 60 وجهة خلال فصل الربيع، تسعى الناقلة إلى بث روح الثقة للسفر، ونأمل في أن تسهم هذه التغطية التأمينية الإضافية في طمأنة الضيوف بأن تبذل الاتحاد كل ما في وسعها للحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وفي حالة اكتشاف إصابة أحد الضيوف بفيروس "كوفيد – 19" خلال الرحلة، فلا داعي للقلق حول النفقات الطبية وتكاليف الحجر عند السفر مع الاتحاد للطيران".

وفي حال رغبة الضيف عند إصابته بكورونا في شراء تذكرة جديدة، يمكنه حجز رحلته القادمة عبر الموقع الإلكتروني للشركة، أو التطبيق الإلكتروني، أو مركز الاتصال في أبوظبي +971 600 555 666 (بالنسبة للمتواجدين في دولة الإمارات العربية المتحدة)، أو عبر وكيل سفر محلي أو عبر الإنترنت مع عدم وجود حاجة لتعبئة أي نماذج إضافية.