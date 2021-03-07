شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يحذرون من تغيير نظام التلقيح إلى جرعة واحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفض علماء أمريكيون الدعوات للاكتفاء بجرعة واحدة من لقاحات كورونا، في وقت أظهرت فيه دراسة أولية فعالية علاج تجريبي، أظهر قدرة كبيرة على تقليص العدوى الفيروسية بعد خمسة أيام من تلقي الدواء، فيما بدأت الصين حملة التلقيح ببطء في البلاد، من جانبه اعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن إعادة فتح مدارس إنجلترا، اليوم الاثنين، ستمثل أول خطوة نحو العودة إلى الحياة الطبيعية.

ورفض علماء أمريكيون الدعوات من بعض أعضاء الكونجرس للاكتفاء بجرعة واحدة من لقاحات كورونا، بهدف تسريع عملية التلقيح، وقالوا إن الخطوة لا أدلة على فعاليتها.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن بيتر ماركس، مدير مركز إدارة الغذاء والدواء الذي يشرف على اللقاحات، قوله إنه من الضروري استخدام هذه اللقاحات بالطريقة التي أوصت بها إدارة الغذاء والدواء.

وكانت إدارة الأغذية أقرت العام الماضي التلقيح بجرعتين من لقاحات شركة موديرنا، ومن شركة فايزر وبيونتك، وفي الآونة الأخيرة وافقت على استخدام جرعة واحدة للقاح من جونسون أند جونسون.

وأشارت الصحيفة إلى أن بعض العلماء والمشرعين طالبوا بالتحول إلى نظام الجرعة الواحدة لجميع اللقاحات، غير أن علماء تابعين للحكومة الأمريكية قالوا إن هذا التغيير في نظام الجرعات ليس له مبرر، كما أن الأدلة التي استعملت للموافقة على لقاحي فايزر، ومودرينا، استندت إلى جرعتين.

علاج تجريبي

وفي تطور لافت أظهرت دراسة أولية فعالية علاج تجريبي لمرض كوفيد-19 عملت على تطويره شركتا «ميرك»، و«ريدجباك»، وأظهر الدواء قدرة كبيرة على تقليص العدوى الفيروسية بعد خمسة أيام من تلقي الدواء.

وقالت وول ستريت جورنال، إنه لا تزال تجرى دراسة أخرى حول «مولنوبيرافير»، وهو عبارة عن حبة دواء، وإذا ثبتت قدرته على علاج المصابين الذين تظهر عليهم الأعراض، فإنه سوف ينضم إلى مجموعة صغيرة من العلاجات المعروفة حتى الآن، «وسيكون أول مضاد فيروسي لكورونا يمكن تناوله عن طريق الفم».

حملة صينية

من جهة ثانية، بدأت الصين حملة التلقيح ببطء في البلادن في وقت لا يشعر الصينيون بأي حاجة ملحّة إلى التحصّن ضدّ وباء بات تحت السيطرة في بلدهم، وفي ظل قدرات إنتاجية لا تزال متواضعة، و«دبلوماسية لقاح» تتبعها الحكومة مرسلة شحنات من الجرع إلى الخارج.

وبهذه الوتيرة، قد يجد العملاق الآسيوي الدول المتطورة تسبقه إلى تحقيق المناعة الجماعية، وإعادة فتح حدودها، ما سيشكل ضربة له بعدما كان في مقدمة السباق لتطوير لقاح ضد الجائحة.

فتح مدارس إنجلترا

في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن إعادة فتح مدارس إنجلترا لجميع الطلاب، اليوم الاثنين، ستمثل أول خطوة نحو العودة إلى الحياة الطبيعية، وهو أمر لم يكن ممكناً إلا بفضل جهود الناس لخفض معدلات الإصابة بكوفيد-19.

وأعلن جونسون خارطة طريق لرفع إجراءات العزل العام تتضمن فتح المدارس أولاً، يليه في مراحل لاحقة التخفيف التدريجي للقيود المفروضة على الاختلاط بالآخرين، وإعادة فتح المتاجر التي تبيع سلعاً غير أساسية. (وكالات)

الألمان يتهافتون على شراء فحوص الأجسام المضادة

تقاطر الألمان على متاجر شبكة «ألدي» للبيع بالتجزئة، لشراء فحوص الأجسام المضادة لفيروس كورونا التي تطرح في الأسواق لأول مرة، والتي نفدت مخزوناتها في غضون ساعات. كما أغدقت الطلبات على الموقع الإلكتروني لشبكة «ليدل» المنافسة، بعدما طرحت للبيع مستلزمات إجراء الفحوص في المنازل.

وصرّح متحدث باسم شبكة «ألدي» لصحيفة «بيلد» الألمانية: «نؤكد لكل الذين غادروا صفر اليدين أن مخزونات جديدة ستصل في الأيام المقبلة». وتعتمد الحكومة الألمانية على فحوص الأجسام المضادة لفيروس كورونا لتنفيذ استراتيجيتها القائمة على الرفع التدريجي للإغلاق المفروض لاحتواء تفشي «كوفيد 19»، وذلك إزاء امتعاض متزايد للرأي العام وفي ظل بطء وتيرة حملة التلقيح. .

(وكالات)