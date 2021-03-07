حسنية أكادير “يعلن” رسميا انفصاله عن المدرب شبيل

جدة - عبدالحي حسين - أعلن المكتب المديري لنادي حسنية أكادير، بشكل رسمي، عن فك الارتباط مع المدرب منير شبيل بالتراضي وذلك لاختلاف وجهات النظر بين ادارة النادي والمدرب، تأكيدا للخير، الذي نشره “اليوم 24”.

وتقدم حسنية أكادير، وفق بلاغ للفريق السوسي، بالشكر للمدرب التونسي السويدي شبيل على مساهمته وحسن تعاونه في الفترة التي قضاها مع الفريق متمنيا له التوفيق في بقية مسيرته .

وشدد البلاغ علی أنه سيتم الاعلان عن اسم المدرب الجديد الذي سيقود العارضة التقنية للحسنية خلال الأيام القادمة.

وانضاف شبيل لقائمة المدربين الذين تمت إقالتهم بالبطولة الاحترافية، بعدما تم الانفصال عنه من طرف إدارة الفريق السوسي، بعد سلسلة من النتائج السلبية التي لاحقت الغزالة السوسية في الآونة الأخيرة، بالقسم الاحترافي الأول.