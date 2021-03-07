إعطاء 2.32 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا بكندا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ذكرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء أنه قد تم إعطاء 32ر2 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في كندا حتى اليوم الأحد .



ويقدر متوسط معدل التطعيم في كندا بـ 71 ألفا و430 جرعة في اليوم، ووفقا لهذا المعدل، فمن المتوقع أن تستغرق كندا عامين وشهر لتطعيم 75 % من تعداد سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم في كندا منذ نحو 11 أسبوعا.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في كندا 889 ألف و551 إصابة، فيما بلغ اجمالي الوفيات 22 ألفا و212 وتم تسجيل أول حالة أصابة بفيروس كورونا في كندا منذ عام و6أسابيع.

ويشار إلى أن الجرعات وعدد السكان الذين يتم تطعيمهم هى تقديرات وتتوقف على نوع اللقاح الذي يتم تقديمه في أي دولة، سواء كان من جرعة او جرعتين.