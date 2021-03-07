شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة تعلن فوزها بانتخابات ساحل العاج وتحذر من «التلاعب» بالنتائج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبيدجان - أ ف ب

أعلن «الحزب الديمقراطي لساحل العاج»، أبرز حزب معارض متحالف مع حزب الرئيس السابق لوران غباغبو، الأحد، فوزه في الانتخابات التشريعية التي جرت، السبت، قبل إعلان النتائج رسمياً.

وقال نيامكي كوفي، المنسق العام للانتخابات في الحزب الديمقراطي، خلال مؤتمر صحفي في أبيدجان: «نحن نعلن فوزنا»، مضيفاً: «نظن أننا حصلنا على نحو 128 مقعداً مع حلفائنا»، أي على أغلبية مقاعد المجلس البالغة 255.

ويأتي إعلان الحزب الديمقراطي فيما لم تكشف اللجنة الانتخابية المستقلة، المسؤولة عن إصدار النتائج، سوى عن قسم صغير، الأحد، وشكّل «الحزب الديمقراطي لساحل العاج» تحالفاً مع «معاً من أجل الديمقراطية والسيادة»، وهو تحالف يضم أنصار الرئيس السابق لوران غباغبو، والجبهة الشعبية لساحل العاج، التي عادت إلى اللعبة الانتخابية من جديد بعد انقطاع دام عشرة أعوام.

وأعرب كوفي عن «قلقه من التلاعب بالنتائج»، محذراً «الحكومة من أي محاولة لتزييف صدقية الاقتراع»، واستنكر «النتائج المؤقتة التي شابها الغش والتلاعب»، و«محاولات قلب النتائج» كذلك في عدة مدن كبيرة والدوائر الانتخابية المهمة، التي أعلن الحزب الديمقراطي فيها فوز المعارضة، وكذلك عدد بلديات يوبوجون وأوبوبو وبور بويت وماركوري في أبيدجان، والعاصمة السياسية ياموسوكرو، والمدينة الساحلية جراند بسام وأجبوفيل، التي ترشح عنها أداما بيكتوجو، الرجل الثاني في الحزب الحاكم.

وأشار كوفي إلى أن نسبة المشاركة «لا تتجاوز 20%» على المستوى الوطني، فيما بلغت 34% رسمياً في الانتخابات التشريعية السابقة التي جرت في 2016، بسبب «المخاوف من أعمال عنف» التي جعلت الناخبين يعزفون عن التصويت.

وجرت الانتخابات التشريعية، السبت، بسلاسة على عكس الاقتراع الرئاسي في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، الذي وقعت قبله، وبعده أعمال عنف سقط فيها 87 قتيلاً، ونحو 500 جريح.