افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في كيوتو

محمد الفلاح - الأحد 7 مارس 2021

بدأت اليوم مركز المؤتمرات الدولي في مدينة كيوتو، اليابانية أعمال مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في دورته الرابعة عشرة.



وتبنى المندوبون في الجلسة الافتتاحية بالإجماع "إعلان كيوتو"، وهو خارطة طريق للتعاون في منع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية على مدى السنوات الخمس المقبلة حيث يشير الاعلان إلى الإجراءات التي يجب أن تتخذها كل دولة في مجال العدالة الجنائية.

وقال رئيس الوزراء الياباني يوشيهايدي سوغا في كلمة الافتتاح إن الهجمات الإلكترونية والاحتيال عبر الإنترنت تحدث تباعا وإن المجتمع الآمن هو منطلق رئيسي لتحقيق الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي والمجتمع الدولي موحد لتعزيز منع الجريمة في ظل كارثة كورونا وجعل نظام العدالة الجنائية يعمل بشكل كامل".

وأضاف سوغا إن اليابان سوف تلعب دوراً قياديا في تنفيذ إعلان كيوتو ولا تدخر جهدا لتحقيق مجتمعات شاملة وآمنة دون التخلي عن أحد.

وأكد أن إعلان كيوتو يساهم من خلال جهود منع الجريمة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ويدعو إلى تعزيز سيادة القانون وتعزيز التعاون الدولي في المجال الجنائي.