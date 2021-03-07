ضربة موجعة للحوثي.. التحالف يدمر منظومة "سام 6" في مأرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء الأحد، تدمير منظومة دفاع جوي من نوع "سام 6" تابعة لمليشيا الحوثي في مأرب باليمن.

وتأتي الضربات العسكرية الموجعة لمليشيا الحوثي الانقلابية، بالتزامن مع بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية بضربات جوية قوية ضد المليشيا الحوثية.



وأوضح التحالف أن العملية العسكرية تستهدف القدرات الحوثية بالعاصمة المحتلة صنعاء، وعددا من المحافظات اليمنية الأخرى.

وقال التحالف، في بيان سابق، إن الواقع على الأرض وانتصارات الجيش اليمني والقبائل بمأرب يفسر وتيرة التصعيد الإرهابية من مليشيا الحوثي.

وخلال الفترة الماضية تنامت وتيرة استهداف المليشيا الإرهابية لمدنيين في الداخل بالمحافظات المحررة، والخارج عبر مسيرات مفخخة توجه للأراضي السعودية.



وعلى مدار اليوم الأحد، أعلن التحالف اعتراض وتدمير 12 طائرات مسيرة مفخخة أطلقت تجاه السعودية.