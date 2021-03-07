شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات «كورونا» العالمية تتجاوز 116.3 مليون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

أصيب ما يزيد على 116.3 مليون شخص بفيروس «كورونا» المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و709195. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

إلى ذلك، أظهرت بيانات معهد «روبرت كوخ» للأمراض المعدية، الأحد، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في ألمانيا إلى مليونين و 500182 حالة بعد تسجيل 8103 إصابات. وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات المبلغ عنه إلى 71900 وفاة بعد تسجيل 96 وفاة.

وارتفع معدل الإصابة بفيروس «كورونا» خلال آخر 7 أيام في النمسا لكل 100 ألف نسمة، إلى 177.6%، وفقاً لبيان وزارة الصحة. وتسعى حكومة النمسا إلى تقليص معدل الإصابة الأسبوعي بالفيروس لكل 100 ألف نسمة إلى 50 إصابة، حيث قامت بفرض إجراءات وقائية مشددة على المدن التي يزيد فيها معدل الإصابة الأسبوعي على 400، وألزمت الراغبين في مغادرة هذه المدن بتقديم اختبار «كورونا» سلبي.

وتشير أحدث أرقام تفصيلية إلى ارتفاع معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس «كورونا» في ولاية سالزبورج بنسبة 242.1%، تليها ولاية النمسا السفلى بواقع 219.6%، وجاءت العاصمة فيينا في المركز الثالث بنسبة 193.3%، فيما سجلت ولاية فورآرلبرج أدنى معدل على مستوى النمسا بواقع 78.8%.

وأعلنت النمسا عن تسجيل 2.557 إصابة جديدة بالفيروس، خلال 24 ساعة، وكشفت عن تلقي 1.439 مريضاً العلاج في المستشفيات، 325 منهم في وحدات العناية المركزة.

وسجلت روسيا، الأحد، 10595 إصابة جديدة بمرض «كوفيد-19» منها 1534 في العاصمة موسكو ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى أربعة ملايين و322776. وقالت السلطات إن 368 شخصاً توفوا بالمرض في الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 89094.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأحد، تسجيل البر الرئيسي 13 حالة إصابة جديدة بـ«كوفيد-19» في السادس من مارس/آذار ارتفاعاً من عشر حالات في اليوم السابق. وقالت اللجنة في بيان إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج. ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالوباء في بر الصين الرئيسي 89975 حالة، بينما ما زال عدد الوفيات كما هو عند 4636.