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التحالف العربي يعلن تدمير منظومة دفاع جوي من نوع "سام 6" تابعة لميليشيا الحوثي في مأرب

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 7 مارس 2021

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء الأحد، تدمير منظومة دفاع جوي من نوع "سام 6" تابعة لمليشيا الحوثي في مأرب باليمن.

 

وتأتي الضربات العسكرية الموجعة لمليشيا الحوثي الانقلابية، بالتزامن مع بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية بضربات جوية قوية ضد الميليشيا الحوثية.

 

وأوضح التحالف أن العملية العسكرية تستهدف القدرات الحوثية بالعاصمة المحتلة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية الأخرى.

 

وقال التحالف في بيان سابق، إن الواقع على الأرض وانتصارات الجيش اليمني والقبائل بمأرب يفسر وتيرة التصعيد الإرهابية من مليشيا الحوثي.

 

وخلال الفترة الماضية تنامت وتيرة استهداف المليشيا الإرهابية لمدنيين في الداخل بالمحافظات المحررة، والخارج عبر مسيرات مفخخة توجه للأراضي .

 

وعلى مدار اليوم الأحد، أعلن التحالف اعتراض وتدمير 12 طائرات مسيرة مفخخة أطلقت تجاه السعودية.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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