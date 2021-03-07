انت الان تتابع خبر بدء الصلاة الافخارستيا الثالثة برئاسة البابا في اربيل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - بدأت في ملعب فرانسو حريري بمحافظة اربيل، الأحد، الصلاة الافخارستيا الثالثة برئاسة قداسة البابا فرنسيس.
وبدأت مراسم القداس التأريخي في محافظة أربيل قبل قليل، بحضور الاف المواطنين.
وقال مراسل الخليج 365، إن بابا الفاتيكان يرأس اكبر قداس تاريخي في العراق بملعب فرانسوا حريري في مدينة اربيل 10 الاف مواطن.
وقال مراسل الخليج 365، إن بابا الفاتيكان يرأس اكبر قداس تاريخي في العراق بملعب فرانسوا حريري في مدينة اربيل 10 الاف مواطن.