بدء الصلاة الافخارستيا الثالثة برئاسة البابا في اربيل

وبدأت مراسم القداس التأريخي في محافظة أربيل قبل قليل، بحضور الاف المواطنين.

وقال مراسل الخليج 365، إن بابا الفاتيكان يرأس اكبر قداس تاريخي في العراق بملعب فرانسوا حريري في مدينة اربيل 10 الاف مواطن.

