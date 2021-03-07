ارتفاع معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس "كورونا" في النمسا إلى ١٧٧.٦%

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ارتفع معدل الإصابة بفيروس "كورونا" خلال آخر 7 أيام في النمسا لكل ١٠٠ ألف نسمة، إلى ١٧٧.٦% إصابة، وفقاً لبيان وزارة الصحة.



وتسعى حكومة النمسا إلى تقليص معدل الإصابة الأسبوعي بالفيروس لكل ١٠٠ ألف نسمة إلى ٥٠ إصابة، حيث قامت بفرض إجراءات وقائية مشددة على المدن التي يزيد فيها معدل الإصابة الأسبوعي عن ٤٠٠ اصابة، وألزمت الراغبين في مغادرة هذه المدن بتقديم اختبار كورونا سلبي.

وتشير أحدث أرقام تفصيلية إلى ارتفاع معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا في ولاية سالزبورج بنسبة 242.1%، تليها ولاية النمسا السفلى بواقع 219.6%، وجاءت العاصمة فيينا في المركز الثالث بنسبة 193.3%، فيما سجلت ولاية فورآرلبرج أدنى معدل على مستوى النمسا بواقع ٧٨.٨%.

وأعلنت النمسا عن تسجيل 2.557 إصابة جديدة بالفيروس، خلال 24 ساعة، وكشفت عن تلقي 1.439 مريضا العلاج في المستشفيات، 325 منهم في وحدات العناية المركزة.