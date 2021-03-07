بابا الفاتيكان يصل إلى نينوى العراقية

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وصل بابا الفاتيكان فرنسيس اليوم الأحد إلى محافظة نينوى في إطار زيارته الحالية للعراق عبر مروحيات من مطار أربيل الدولي.

وتعد زيارة بابا الفاتيكان إلى محافظة نينوى هي الأولى من نوعها.

وتجمع المئات من العراقيين في ساحة حوش البيعة التي تضم كنائس ومنازل مدمرة من قبل تنظيم داعش خلال احتلاله مدينة الموصل في صيف عام 2014 حيث جرى تدشين منصة لإقامة حفل استقبال شعبي شاركت فيه أطياف المجتمع وأداء قداس لضحايا الحرب.

وجرى تزيين مكان الاحتفال بعدد من الجداريات. واتخذت السلطات العسكرية والأمنية في قيادة عمليات نينوى إجراءات أمنية مشددة ونشرت أطواقا أمنية في جميع المحطات التي سيتوقف عندها بابا الفاتيكان خلال زيارته لمحافظة نينوى.

ومن المنتظر أن يعود البابا فرنسيس إلى مدينة أربيل في وقت لاحق من هذا اليوم لحضور قداس سيقام في ملعب فرانسوا حريري وزيارة منطقة عينكاوة.

وتحظى زيارة بابا الفاتيكان للعراق، التي تعد الأولى من نوعها، باهتمام وترحيب رسمي وشعبي كبير حيث تكرس وسائل الإعلام العراقية بثها لهذه الزيارة التاريخية والنتائج المرجوة منها لدعم حالة التعايش والتسامح والمحبة بين الأديان والطوائف العراقية.