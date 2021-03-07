روحاني للدول الأوروبية: لتجنب لغة التهديد أو ممارسة الضغوط على إيران

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 مارس 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني الدول الأوروبية الى تجنب لغة التهديد أو ممارسة الضغوط في أي مفاوضات مع الجمهورية الإسلامية.

وخلال استقباله وزير الخارجية الإيرلندي انتقد روحاني عدم مبادرة أوروبا بتنفيذ تعهداتها حيال الاتفاق، معتبرا أن إيران التزمت بتعهداتها وحافظت على الاتفاق وهي الطرف الوحيد الذي دفع ثمن ذلك.

وفي اطار متصل املت الصين أن ترفع الولايات المتحدة ما وصفتها بالعقوبات غير المبررة على إيران.