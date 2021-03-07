نادي الأسير الفلسطيني .. الاحتلال يعتقل في سجونه 35 امرأة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال نادي الأسير الفلسطيني ان الاحتلال الإسرائيلي يعتقل في سجونه 35 امرأة بينهم 26 صدرت بحقهن احكاما لفترات متفاوتة واعتقال اداري.

وأضاف النادي في بيان بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف غدا الثامن من مارس ان 8 اسيرات جريحات غالبيتهن أصبن بعد عام 2015 و 11 اما.

واكد البيان ان الاسيرات يتعرضن لكافة انواع التنكيل والتعذيب التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق الاسرى بدءا من عمليات الاعتقال في المنازل وحتى النقل الى مراكز التوقيف والتحقيق ولاحقا احتجازهن في السجون.

وذكر ان عام 2019 تحديدا شهد تصعيدا في عمليات التعذيب الممنهج بحق الاسيرات مقارنة بالسنوات القليلة الماضية حيث أعاد الاحتلال سياسة التعذيب بحق النساء.

وبين ان الاسيرات يواجهن منذ انتشار فيروس (كورونا) المستجد عزلا مضاعفا جراء عدم انتظام الزيارات ورفض إدارة السجون المطالبات المتكررة بالسماح لهن بإجراء مكالمات هاتفية للتواصل مع عائلاتهن.